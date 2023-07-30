В Украине отмечают День работников торговли: что еще празднуют 30 июля

Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля.

В воскресенье, 30 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В Украине работники торговли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. Установлен Указом Президента страны №427/95 от 5 июня 1995 года.

Ранее работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Праздник так и назывался – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Также в воскресенье, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Этот праздник в ООН был начат в 2011 году после проведения Международного десятилетия культуры мира и ненасилия.

Кроме того, 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Его основали в ООН в 2013 году, чтобы привлечь внимание к проблеме и повысить информированность общества о предотвращении попадания в трудовое, сексуальное рабство или преступную деятельность.

А еще в этот день отмечают Всемирный день вышивки.

Какой сегодня церковный праздник

Верующие чтят память великомученицы Марины. Ее казнили через веру в Господа и отказ поклоняться языческим богам.

Какие исторические события произошли 30 июля

762 — по распоряжению халифа Абу Джафара началось строительство города Багдад, впоследствии ставшего крупнейшим культурным центром Ближнего Востока.

1502 – Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1793 - в Канаде началось строительство Йорка. Теперь этот город называется Торонто.

1840 – Николай I запретил использование названия «Беларусь», заменив его на «губернии Северо-Западного края».

1863 – министр внутренних дел российской империи Петр Валуев направил в Киевский цензурный комитет тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий – так называемый «валуевский указ».

1920 - в Украине создали Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца.

1956 - на американских долларах появился лозунг "In God We Trust".

1984 – на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара».

2016 - Американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

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