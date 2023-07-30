В Житомире мужчина с ножом попытался напасть на военного, однако не рассчитал силы

В Житомире правоохранители задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом, а затем попытался напасть на военнослужащего.

Источник фото: Полиция Житомирской области

В Житомире мужчина угрожал прохожим ножом и попытался напасть на военнослужащего, который пытался его остановить, – сообщает полиция Житомирской области.

На требование правоохранителей прекратить правонарушение и бросить нож мужчина не отреагировал. Он попытался напасть на военнослужащего. После предупредительных выстрелов нацгвардеец вынужден был остановить нападавшего, ранив его.

Злоумышленнику сразу оказали первую помощь и вызвали «скорую». Сейчас он в больнице, угрозы его жизни нет.

Следователи задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту хулиганства открыли уголовное дело (ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 345 УК). Мужчина должен будет пройти экспертизы, в том числе по употреблению веществ, влияющих на поведение.

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