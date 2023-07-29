FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками після дискваліфікації Харлан — ЗМІ

Традиційне рукостискання між спортсменами вирішили замінити.

У Міжнародній федерації фехтування (FIE) після дискваліфікації Ольги Харлан, яка відмовилась тиснути руку росіянці, прийняли рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані. Про це повідомило видання La Repubblica.

Джерело видання стверджує, що про заміну традиційного рукостискання FIE оголосила під час конференції.

Таким чином, відповідне рішення дозволить українським спортсменам не наближатись до росіян, навіть коли останні змагаються як «нейтральні».

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

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