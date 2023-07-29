Який стан повітря та радіаційний фон у Києві 29 липня

Стали відомі показники рівня забрудненості повітря та радіаційного фону у Києві станом на ранок 29 липня.

Фото: freepik.com

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що станом на ранок 29 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі, передає пресслужба КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 25 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64Г загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 9 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

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