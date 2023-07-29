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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 29 июля

11:38, 29 июля 2023
Стали известны показатели уровня загрязненности воздуха и радиационного фона в Киеве на утро 29 июля.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 29 июля
Фото: freepik.com
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Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил, что на утро 29 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе – в норме, передает пресс-служба КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 31 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 25 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64Г, общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 18 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 24 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 9 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 42 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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