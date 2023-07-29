Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові обговорить опалювальний сезон та виконання бюджетів

До участі в наступному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові також приєднаються представники низки міжнародних організацій.

Фото: president.gov.ua

Відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому було розглянуто підготовку до чергового засідання Конгресу та затверджено його порядок денний. Про це повідомляє офіційний сайт Глави держави.

«Пропоновані теми порядку денного наступного засідання Конгресу. Перше: опалювальний сезон 2023–2024 років, а саме – стала робота систем життєзабезпечення наших громад і об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період», – сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що прийдешня зима може стати важчою за попередню, адже виклики – як безпекові, так і інфраструктурні – зберігаються.

«Енергогенерація має бути стабільною, об’єкти критичної інфраструктури – захищеними від ураження з повітря, централізоване тепло-, електро-, водо- та газопостачання – забезпечене для всіх громадян. Тож нам важливо «звірити годинники» центральної та місцевої влади й скоординувати зусилля для забезпечення сталого проходження холодної пори року», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Другий пункт порядку денного майбутнього засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України стосуватиметься міжнародної політики нашої держави.

«Зокрема, це прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС, міжнародні гарантії безпеки для України та роль місцевого самоврядування у просуванні наративу української перемоги у світі», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, усі члени Конгресу мають розуміти важливість формування єдиної української позиції в комунікації із зовнішнім світом.

«Що більше єдності ми демонструватимемо назовні, що цілісніше нас сприйматимуть за кордоном, то масштабнішою та рішучішою буде підтримка України у світі», – наголосив керівник Офісу Президента.

Він розповів, що на засіданні Конгресу всіх його членів буде поінформовано про поточні кроки України на міжнародному рівні й на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Окремо буде приділено увагу результатам Вільнюського саміту Північноатлантичного альянсу та початку активної роботи Ради Україна – НАТО.

Третій пункт порядку денного наступного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад – виконання державного та місцевих бюджетів.

«Суспільна дискусія, що розгорнулася останнім часом, вимагає привернення уваги до цього питання на найвищому рівні. Маємо чітко окреслити пріоритети й закріпити позицію про розумне, ефективне та вмотивоване викликами воєнного стану використання бюджетних коштів. Наш Конгрес уже довів, що є ефективною платформою для відвертого, відкритого спілкування представників центральної та місцевої влади», – акцентував Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів, що до участі в наступному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові також приєднаються представники низки міжнародних організацій, зокрема Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт, посли держав G7 та інші.

Рішенням членів президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України було затверджено порядок денний наступного засідання Конгресу, яке має відбутися найближчим часом.

Члени президії також заслухали інформацію про виконання рішень попереднього засідання Конгресу, яке відбулося у Львові на початку березня.

Заступник керівник Офісу Глави держави Олексій Кулеба зазначив, що на ньому було обговорено широке коло питань та визначено низку завдань щодо посилення стійкості нашої держави. Зокрема, йшлося про підтримку громад і забезпечення спроможності місцевої влади виконувати свої функції.

«Було визначено 11 ключових завдань, практично всі виконані. Три завдання в роботі», – розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Проблем і викликів багато, і я переконаний, що на наступному засіданні Конгресу буде порушено цілий пласт проблем, які сьогодні є в місцевої влади – будемо долати їх спільно», – додав голова уряду.

На завершення Андрій Єрмак висловився за посилення роботи офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, щоб українські громадяни мали змогу щодня отримувати інформацію про діяльність Конгресу.

«Безумовно, у нас сьогодні війна, є питання безпеки, але все ж, наскільки це можливо, центральна та місцева влада мають ставати близькими та зрозумілими для людей. Тому що все, що ми робимо, ми робимо для людей і заради країни», – підсумував керівник Офісу Президента.

Фото: president.gov.ua

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