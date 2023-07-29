Зеленський пояснив, чому ветував закон про виділення грошей для музею голодомору

Президент зазначив, що зусилля мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 574 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Пізніше на сайті парламенту оприлюднили «Пропозиції Президента України до Закону».

Так, згідно з опублікованим документом, Зеленський «не може погодитися із запропонованим Законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ проти України». При цьому президент зазначив, що не заперечує необхідність забезпечити завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору.

У документі йдеться, що зараз першочерговим завданням є належне забезпечення нацбезпеки та оборони України, зокрема, потреб ЗСУ та інших, утвореним згідно з законодавством військових формувань.

Крім того, Зеленський додав, що резервний фонд бюджету формується для непередбачених видатків, які не мають постійного характеру та не могли бути передбаченими під час складання проєкту держбюджету.

«Зважаючи на викладене, вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити», – підсумував Зеленський в документі.

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