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Бразилія відмовилася передавати США російського шпигуна Сергія Черкасова

10:30, 29 липня 2023
росія також хоче забрати свого шпигуна із Бразилії.
Бразилія відмовилася передавати США російського шпигуна Сергія Черкасова
Фото: zn.ua
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Бразильський уряд відмовив на запит США про екстрадицію російського агента Сергія Черкасова, який зараз перебуває у бразильській в'язниці. Про це повідомило Міністерства юстиції та громадської безпеки Бразилії.

У відомстві назвали запит США «необґрунтованим», пояснюючи це тим, що Верховний федеральний суд Бразилії вже задовольнив аналогічний запит від росії, яка теж вимагає екстрадиції Черкасова.

Один з високопоставлених бразильських чиновників заявив виданню Wall Street Journal, що рішення у справі російського шпигуна наразі «є попереднім і може бути переглянутим» урядом Бразилії. До того ж рішення про екстрадицію Черкасова до рф поки призупинено.

У WSJ вважають Черкасова можливим кандидатом на обмін ув'язненими між США та росією, яка утримує за звинуваченням у шпигунстві репортера видання Евана Гершковича.

Нагадаємо, про затримання Черкасова стало відомо у червні 2022 року. Влада Нідерландів вислала до Бразилії бразильського громадянина Віктора Мюллера Феррейра, який приїхав на стажування до Міжнародного кримінального суду. Нідерландські спецслужби встановили, що бразилець насправді є громадянином росії, який працює на військову розвідку рф.

У Бразилії Черкасов засуджений за підробку документів та відбуває термін у в'язниці, але все ще перебуває під слідством у справі про шпигунство.

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