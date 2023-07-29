Бразилия отказалась передавать США российского шпиона Сергея Черкасова

россия также хочет забрать своего шпиона из Бразилии.

Фото: zn.ua

Бразильское правительство отказало на запрос США об экстрадиции российского агента Сергея Черкасова, который сейчас находится в бразильской тюрьме. Об этом сообщило Министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

В ведомстве назвали запрос США «необоснованным», объясняя это тем, что Верховный федеральный суд Бразилии уже удовлетворил аналогичный запрос от россии, тоже требующей экстрадиции Черкасова.

Один из высокопоставленных бразильских чиновников заявил изданию Wall Street Journal, что решение по делу российского шпиона сейчас «является предварительным и может быть пересмотрено» правительством Бразилии. К тому же решение об экстрадиции Черкасова в россию пока приостановлено.

В WSJ считают Черкасова возможным кандидатом на обмен заключенными между США и россией, удерживающей по обвинению в шпионаже репортера издания Эвана Гершковича.

Напомним, о задержании Черкасова стало известно в июне 2022 года. Власти Нидерландов выслали в Бразилию бразильского гражданина Виктора Мюллера Феррейра, приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле является гражданином России, работающим на военную разведку рф.

В Бразилии Черкасов осужден за подделку документов и отбывает срок в тюрьме, но все еще находится под следствием по делу о шпионаже.

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