Зеленский объяснил, почему ветировал закон о выделении денег для музея голодомора

Президент отметил, что усилия должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 574 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора.

Позже на сайте парламента обнародовали «Предложения Президента Украины к Закону».

Так, согласно опубликованному документу, Зеленский «не может согласиться с предложенным Законом способом решения указанного вопроса в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины». При этом президент отметил, что не отрицает необходимость обеспечить завершение реконструкции и строительства Национального музея Голодомора.

В документе говорится, что сейчас первоочередной задачей является надлежащее обеспечение нацбезопасности и обороны Украины, в частности потребностей ВСУ и других, созданных согласно законодательству военных формирований.

Кроме того, Зеленский добавил, что резервный фонд бюджета формируется для непредвиденных расходов, которые не носят постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта госбюджета.

«Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить», – подытожил Зеленский в документе.

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