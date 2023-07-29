FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан — СМИ

Традиционное рукопожатие между спортсменами решили заменить.

В Международной федерации фехтования (FIE) после дисквалификация украинки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке, приняли решение заменить традиционное рукопожатие между спортсменами на приветствие на расстоянии. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Источник издания утверждает, что о замене традиционного рукопожатия FIE объявила во время конференции.

Таким образом, это решение позволит украинским спортсменам не приближаться к россиянам, даже когда последние соревнуются как «нейтральные».

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

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