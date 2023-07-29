Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада определит, что является днем начала дисциплинарного производства в отношении судьи

Верховная Рада готовится принять в целом закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей, которым изменят и процедуру дисциплинарного производства: повлияет ли это на возможность выхода в отставку.

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций

Верховная Рада приняла в основу законопроект о возобновлении декларирования – что это значит для должностных лиц.

Невозможность использования права на обращение к субъекту власти для влияния на обязательность исполнения судебного решения, — позиция ВС

Реализация конституционного права на обращение граждан не может являться основанием для отступления от конституционной гарантии об обязательности исполнения судебного решения: Верховный Суд.

Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

  1. В мире

FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан — СМИ

11:57, 29 июля 2023
Традиционное рукопожатие между спортсменами решили заменить.
FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан — СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Международной федерации фехтования (FIE) после дисквалификация украинки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке, приняли решение заменить традиционное рукопожатие между спортсменами на приветствие на расстоянии. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Источник издания утверждает, что о замене традиционного рукопожатия FIE объявила во время конференции.

Таким образом, это решение позволит украинским спортсменам не приближаться к россиянам, даже когда последние соревнуются как «нейтральные».

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області