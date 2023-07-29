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  1. В мире

Дисквалификация приостановлена: Федерация фехтования разъяснила ситуацию по Харлан

08:38, 29 июля 2023
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) объяснил, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена.
Дисквалификация приостановлена: Федерация фехтования разъяснила ситуацию по Харлан
Фото: fie.org
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Международная федерация фехтования сделала заявление относительно ситуации с украинской фехтовальщицой Ольгой Харлан. Заявление появилось на официальном сайте Международной федерации фехтования.

В исполнительном комитете Международной федерации фехтования (FIE) объяснили, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена. Это означает, что Харлан выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако дальше будет отстранена на два месяца.

Также федерации добавили, что после длительного рассмотрения инцидента считает «черную карточку» для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультации с Международным олимпийским комитетом решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира.

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Добавим, что Украина будет оспаривать дисквалификацию Ольги Харлан по чемпионату мира по фехтованию.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Добавим, Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

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