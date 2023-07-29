Дискваліфікація призупинена: Федерація фехтування роз'яснила ситуацію щодо Харлан

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) пояснив, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а призупинена.

Фото: fie.org

Міжнародна федерація фехтування зробила заяву щодо ситуації із українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Заява з’явилась на офіційному сайті Міжнародної федерації фехтування.

В виконавчому комітеті Міжнародної федерації фехтування (FIE) пояснили, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а призупинена. Це означає, що Харлан виступить у складі збірної України на чемпіонаті світу, однак далі буде відсторонена на два місяці.

Також у федерації додали, що після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для української спортсменки правомірною і такою, що відповідає усім правилам. Однак після консультації з Міжнародним олімпійським комітетом вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

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