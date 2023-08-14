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МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

12:45, 14 августа 2023
Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.
МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности
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Министерство образования и науки предлагают лишить полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности в сфере профессионального, профессионального высшего, высшего образования и мер надзора. Соответствующий законопроект 9601 о внесении изменений в некоторые законы Украины о дебюрократизации деятельности центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки зарегистрирован в Верховной Раже 10 августа. Авторами выступают народные депутаты от «Слуги народа» Сергей Бабак, Олег Бондаренко и другие.

Так, предлагается:

  • установить, что МОН рассматривает вопросы, связанные с присуждением и лишением научных степеней кандидата наук и доктора наук в соответствии с законодательством;
  • передать полномочия по осуществлению лицензирования образовательной деятельности в сфере профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и мер государственного надзора (контроля) за соблюдением требований лицензионных условий от МОН к центральному органу исполнительной власти по обеспечению качества образования (Государственной службы качества образования);
  • аннулирование полномочий МОН по созданию и организации работы аттестационной коллегии, утверждавшей решение ученых советов высшего образования и научных учреждений о присвоении научным и научно-педагогическим работникам ученых званий старшего исследователя, доцента и профессора;
  • предоставление полномочий Ученым советам учреждений высшего образования утверждать положение о присвоении, лишении ученых званий профессора, доцента и старшего исследователя высших учебных заведений (научных учреждений); присвоение, лишение ученых званий профессора, доцента и старшего исследователя;
  • функционирование Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих учиться в учреждениях профессионального высшего образования Украины;
  • приведение в соответствие терминологии Закона Украины «О высшем образовании» относительно корректного их использования и избежание противоречия смыслового плана, в том числе «учебный год» («год обучения»), «учеба» («получение образования») и т.д.
  • В связи с введением законодательства о признании неформального и информационного образования предлагается через год после отмены (прекращения) военного положения в Украине прекратить порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях лиц, которые до 1 сентября 2018 года получили образование, защитили диссертации на соискание научных степеней и получили ученые звания в учреждениях высшего духовного образования, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке, и решать вопросы признания в общем порядке с учетом лицензирования образовательной деятельности учреждений высшего духовного образования.

Как указывают авторы, главной целью принятия акта является избавление Министерства образования и науки Украины от выполнения несвойственных и второстепенных функций.

«Во избежание потенциального конфликта интересов учредителя и органа лицензирования учебных заведений, а также избавление Министерства от выполнения несвойственных ему функций в проекте предложено передать полномочия по лицензированию производства образовательной деятельности в сферах высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования и осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением требований лицензионных условий Государственной службы качества образования. Разработка лицензионных условий осуществления образовательной деятельности остается за Министерством образования и науки в рамках функции обеспечения нормативно правового регулирования в отрасли.

Присвоение ученых званий научным и научно-педагогическим работникам является естественной составляющей автономных прав высших учебных заведений и научных учреждений. Однако, с советских времен сохранилась функция МОН по утверждению решения ученых советов учреждений высшего образования и научных учреждений о присвоении (лишении) научных и научно-педагогических работников ученых званий старшего исследователя, доцента и профессора, выдачу соответствующих документов. В проекте предусмотрено передать эту функцию полностью в учреждения высшего образования и научных учреждений с соответствующим расширением их автономии, оставив за Министерством только установление обязательных (минимальных) требований для присвоения ученых званий. Предусмотрены также переходные условия для защиты прав лиц, которым решение о присвоении званий доцента, профессора, старшего исследователя были утверждены аттестационной коллегией центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки», указывают авторы.

Также путем цифровизации предложено оптимизировать процессы приема на обучение иностранцев и лиц без гражданства в учреждения профессионального высшего образования.

Для этого предполагается обеспечить функционирование Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих учиться в учреждениях профессионального высшего образования, а также ввести соответствующие процедуры обмена данными.

Автор: Наталья Мамченко

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