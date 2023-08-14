МОН позбавлять повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності

Повноваження МОН отримає Державна служби якості освіти.

Міністерство освіти та науки пропонують позбавити повноважень щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної, фахової передвищої, вищої освіти та заходів державного нагляду. Відповідний законопроект 9601 про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки зареєстровано у Верховній Ражі 10 серпня. Авторами виступають народній депутати від «Слуги народу» Сергій Бабак, Олег Бондаренко та інші.

Так, пропонується:

встановити, що МОН розглядає питання, пов’язані з присудженням та позбавленням наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, відповідно до законодавства;

передати повноваження щодо здійснення ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов від МОН до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Державної служби якості освіти);

анулювання повноважень МОН щодо утворення та організації роботи атестаційної колегії, яка затверджувала рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань старшого дослідника, доцента та професора;

надання повноважень Вченим радам закладів вищої освіти затверджувати положення про присвоєння, позбавлення вчених звань професора, доцента та старшого дослідника закладів вищої освіти (наукових установ); присвоєння, позбавлення вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;

функціонування Єдиної міжвідомчої інформаційної системи України для іноземців та осіб без громадянства, які бажають навчатися у закладах фахової передвищої, вищої освіти України;

приведення у відповідність термінології Закону України «Про вищу освіти» щодо коректного їх використання та уникнення суперечності смислового плану, в тому числі «навчальний рік» («рік навчання»), «навчання» («здобуття освіти») тощо.

У зв’язку із запровадженням законодавства про визнання неформальної та інформальної освіти пропонується через рік після скасування (припинення) воєнного стану в Україні припинити порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які до 1 вересня 2018 року здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, та вирішувати питання визнання в загальному порядку з урахуванням проведеного ліцензування освітньої діяльності закладів вищої духовної освіти.

Як вказують автори, головною метою прийняття акту є позбавлення Міністерства освіти і науки України від виконання невластивих та другорядних функцій.

«З метою уникнення потенційного конфлікту інтересів засновника та органу ліцензування закладів освіти, а також позбавлення Міністерства від виконання невластивих йому функцій в проєкті запропоновано передати повноваження щодо ліцензування провадження освітньої діяльності у сферах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог ліцензійних умов до Державної служби якості освіти. Розроблення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності залишається за Міністерством освіти і науки в межах функції забезпечення нормативно-правового регулювання в галузі.

Присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам є природньою складовою автономних прав закладів вищої освіти та наукових установ. Проте, з радянських часів зберіглась функція МОН щодо затвердження рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння (позбавлення) наукових і науково- педагогічних працівників вчених звань старшого дослідника, доцента та професора, видачу відповідних документів. У проєкті передбачено передати цю функцію повністю до закладів вищої освіти та наукових установ з відповідним розширенням їх автономії, залишивши за Міністерством лише встановлення обов’язкових (мінімальних) вимог для присвоєння вчених звань. Передбачено також перехідні умови для захисту прав осіб, яким рішення про присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого дослідника були затверджені атестаційною колегією центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки», вказують автори.

Також шляхом цифровізації запропоновано оптимізувати процеси прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої, вищої освіти.

Для цього передбачається забезпечити функціонування Єдиної міжвідомчої інформаційної системи України для іноземців та осіб без громадянства, які бажають навчатися у закладах фахової передвищої, вищої освіти України, а також запровадити відповідні процедури обміну даними.

Автор: Наталя Мамченко

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