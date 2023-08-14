Как будут работать мобильные аптеки в селах и на прифронтовых территориях

Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов.

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Как мы рассказывали, в селах и на прифронтовых территориях появятся мобильные аптеки.

Такие аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей – ограничен доступ к лекарственным средствам. Также, во время военного положения, такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов. В частности, такие аптечные пункты будут отпускать лекарства, которые подлежат реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

В Министерстве ответили на некоторые вопросы:

«Які ліки можна буде купити у мобільних аптеках?

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

Такі мобільні аптеки також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Скільки планується створити таких аптек, хто визначатиме потребу в них?

МОЗ не визначає кількість та потребу у мобільних аптечних пунктах. Ліцензіати з роздрібної торгівлі лікарськими засобами самостійно визначатимуть потребу та відповідно розподілятимуть потужності.

Міністерство лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів.

Які вимоги до мобільних аптечних пунктів?

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов’язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.

Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.

Транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов’язковою вимогою є наявність холодильного обладнання та пристроїв реєстрації і здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.

Також авто має бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.

Хто контролюватиме роботу пересувних аптек?

Контроль за діяльністю мобільних аптек покладається на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відомості про автомобільні транспортні засоби, що використовуються ліцензіатом, повинні бути внесені до ліцензійного реєстру. Також ліцензіат зобов’язаний подати до Держлікслужби та органу місцевого самоврядування повідомлення про маршрут мобільного аптечного пункту. Маршрут повинен містити інформацію про пункт відправлення та кінцевий пункт призначення, в тому числі пункти завантаження/розвантаження та місце стоянки транспортного засобу.

Важливо: забороняється використання одного й того ж мобільного аптечного пункту одночасно двома і більше ліцензіатами».

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