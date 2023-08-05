В селах и на прифронтовых территориях появятся мобильные аптеки

Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов.

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Правительство разрешило образовывать мобильные аптечные пункты предприятиям, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Такие аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей – ограничен доступ к лекарственным средствам. Также, во время военного положения, такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов. В частности, такие аптечные пункты будут отпускать лекарства, которые подлежат реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, что и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).

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