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Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

  1. В Украине

В селах и на прифронтовых территориях появятся мобильные аптеки

07:21, 5 августа 2023
Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов.
В селах и на прифронтовых территориях появятся мобильные аптеки
Изображение: freepik.com
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Правительство разрешило образовывать мобильные аптечные пункты предприятиям, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами.

Такие аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей – ограничен доступ к лекарственным средствам. Также, во время военного положения, такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Как объяснили в Минздраве, в общей сложности по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов. В частности, такие аптечные пункты будут отпускать лекарства, которые подлежат реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

В мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, что и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному).

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