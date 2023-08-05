У селах та на прифронтових територіях з'являться мобільні аптеки

Як пояснили у МОЗ, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів.

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Уряд дозволив утворювати мобільні аптечні пункти підприємствам, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Такі аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів. Також, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

Як пояснили у МОЗ, загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів. Зокрема, такі аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

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