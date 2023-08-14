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Україна візьме участь в Олімпіаді-2024 навіть з «нейтральними» спортсменами з рф та Білорусі

19:06, 14 серпня 2023
Україна готова взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа.
Україна візьме участь в Олімпіаді-2024 навіть з «нейтральними» спортсменами з рф та Білорусі

Україна візьме участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, навіть якщо там будуть представлені «нейтральні» спортсмени з рф та Білорусі. Про це заявив голова Олімпійського комітету України, міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю Kyodo News.

«Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі побачили, що Україна є, була і буде», - зазначив Гутцайт.

Так, раніше Україна натякнула, що може відмовитися від участі в Іграх 2024 року, якщо російським чи білоруським спортсменам буде дозволено змагатися навіть під нейтральним прапором.

Раніше ми писали, що Рада звернулася до іноземної влади, МОК та спортфедерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан.

Як відомо, українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Потім Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

До того ж, FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками після дискваліфікації Харлан.

Федерація фехтування України вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу. 

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