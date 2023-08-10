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Рада звернулася до іноземної влади, МОК та спортфедерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан

11:31, 10 серпня 2023
Депутати закликають застосувати персональні санкції до всіх причетних до дискваліфікації української фехтувальниці Харлан.
Рада звернулася до іноземної влади, МОК та спортфедерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Ольги Харлан
Фото: Дмитро Кулеба/Twitter
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10 серпня Верховна Рада звернулася до іноземної влади, МОК та спортфедерацій  із закликом засудити незаконну дискваліфікацію Міжнародною федерацією фехтування української фехтувальниці, олімпійської чемпіонки, шестиразової чемпіонки світу, восьмиразової чемпіонки Європи Ольги Харлан. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

За проект постанови проголосували 320 депутатів.

"Ми закликаємо скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення. А також обовʼязково притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан і пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу", - повідомив він. 

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Потім Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

А ще Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

До того ж, FIE скасувала рукостискання між фехтувальниками після дискваліфікації Харлан.

Федерація фехтування України вимагає позбавити російську фехтувальницю Анну Смірнову нейтрального статусу. 

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