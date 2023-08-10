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Рада обратилась к иностранным властям, МОК и спортфедерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Ольги Харлан

11:31, 10 августа 2023
Депутаты призывают применить персональные санкции ко всем причастным к дисквалификации украинской фехтовальщицы Харлан.
Рада обратилась к иностранным властям, МОК и спортфедерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Ольги Харлан
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10 августа Верховная Рада обратилась к иностранным властям, МОК и спортфедерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Международной федерацией фехтования украинской фехтовальщицы, олимпийской чемпионки, шестикратной чемпионки мира, восьмикратной чемпионки Европы Ольги Харлан. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

За проект постановления проголосовали 320 депутатов.

"Мы призываем отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения. А также обязательно привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисвалификации Ольги Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу", - сообщил он. 

Ранее мы писали, что украинскую фехтовальщицу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Также стало известно, что Украина предупреждала организаторов Чемпионата мира по фехтованию об отказе от рукопожатия с российскими атлетами.

Международный олимпийский комитет отреагировал на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан.

А еще Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024.

К тому же, FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после дисквалификации Харлан.

Федерация фехтования Украины требует лишить российскую фехтовальщицу Анну Смирнову нейтрального статуса.

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