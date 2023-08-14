Влада розробила механізми з повернення територій Донецької області, — Мінреінтеграції

Робота велася за десятьма напрямками, зокрема, питання безпеки, розмінування, відновлення систем живлення та розвитку економіки.

Фото: скріншот відео Донецької ОВА

Влада напрацювала механізми з повернення українських територій Донеччини. Над цим працювали голова Донецької ОВА Павло Кириленко та його команда. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Загалом було напрацьовано 324 практичні кроки. Робота велася за десятьма напрямками. Зокрема, питання безпеки, розмінування, відновлення систем живлення та розвитку економіки», - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що напрацювання ґрунтуються на практичному досвіді з деокупації Лиманщини та Святогір'я, а також на фаховому прогнозуванні ситуації.

«По кожному напряму також були проведені приблизні фінансові та часові розрахунки, необхідні для впровадження запропонованих заходів», – підкреслили у відомстві.

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