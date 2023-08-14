СБУ викрила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на тимчасово окупованій Луганщині

За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів рф на тимчасово захопленій частині Луганської області. Про це повідомляє СБУ.

Серед ворожих поплічників – керівники «виборчої комісії лнр», а також представники територіальних осередків кремлівської партії «єдина росія» та інших думських політичних сил.

«За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Під час незаконного голосування мають «обрати» «депутатів» псевдопарламенту «лнр», а також «советов» так званих «муніципальних утворень», — зазначили в СБУ.

Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до фейкових виборів. Зокрема, вони сформували так звані «територіальні виборчі комісії», які мають фальсифікувати «явку виборців» та підсумки «голосування».

«Також ворожі поплічники займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів», — йдеться у повідомленні.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

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