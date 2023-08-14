Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступників керівників апаратів судів стане менше – ДСА внесла зміни в Типове положення про апарат суду

Спір між Вищою радою правосуддя та Радою суддів України щодо визначення адміністративних посад в судах завершено.

Рада дозволила будувати у прибережних захисних смугах спортивні об’єкти

Верховна Рада ухвалила закон, яким розширила можливості для будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

100-денний страйк: сценаристи Голлівуду демонструють єдність та ведуть боротьбу зі штучним інтелектом

Страйк сценаристів Голлівуду подолав свій 100-денний рубіж. Переговори щодо галузевої угоди зайшли в глухий кут, а люди на пікетах протестували проти ігнорування їхніх вимог. Серед вимог – обмеження штучного інтелекту під час створення контенту.

Конкурси на посади суддів, які розпочнуться до кінця 2023 року та у 2024 році — плани ВККС

Восени буде відновлено кваліфікаційне оцінювання суддів, а в 2024 році відбудеться новий добір на посади суддів першої інстанції.

  1. В Україні

СБУ викрила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на тимчасово окупованій Луганщині

14:29, 14 серпня 2023
За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.
СБУ викрила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на тимчасово окупованій Луганщині

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів рф на тимчасово захопленій частині Луганської області. Про це повідомляє СБУ.

Серед ворожих поплічників – керівники «виборчої комісії лнр», а також представники територіальних осередків кремлівської партії «єдина росія» та інших думських політичних сил.

«За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Під час незаконного голосування мають «обрати» «депутатів» псевдопарламенту «лнр», а також «советов» так званих «муніципальних утворень», — зазначили в СБУ.

Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до фейкових виборів. Зокрема, вони сформували так звані «територіальні виборчі комісії», які мають фальсифікувати «явку виборців» та підсумки «голосування».

«Також ворожі поплічники займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів», — йдеться у повідомленні.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше шестеро фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду