Жителька Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень, — прокуратура

Як повідмляється, представляючись співробітницею Міноборони, вона запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження полоненого чоловіка.

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру шахрайці, яка ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, уродженка Чернігівської області запропонувала жінці за винагороду допомогти встановити місцезнаходження полоненого чоловіка. При цьому вона представилась співробітницею Міністерства оборони. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.

Потерпіла упродовж травня-червня 2023 року шість разів передала підозрюваній гроші на загальну суму близько 150 тис грн. Після цього вона перестала виходити на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В ході слідства з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку, вироком суду засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).

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