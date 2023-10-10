У мэра Мукачево Андрея Балоги проводят обыски: подробности

Обыски у Андрея Балоги проводят НАБУ и СБУ.

Источник фото: Виталий Глагола

Во вторник, 10 октября, у городского головы Мукачево Андрея Балоги НАБУ и СБУ проводят обыски. Об этом сообщила представитель СБУ в Закарпатской области Ванда Мильо в комментарии «Суспільному».

В издании добавляют, что подробную информацию спикер пообещала предоставить позже.

В свою очередь журналист Виталий Глагола сообщил, что обыски проводятся через вероятную коррупционную схему продажи стадиона «Авангард».

«По информации моих источников в НАБУ – сумма убытков от продажи стадиона и почти 3 га земли – почти 100 000 000 гривен. Именно эту сумму занизили стоимость объекта», — написал Виталий Глагола в соцсетях.

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