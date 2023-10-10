Среди донатеров разыграют «Porsche Panamera» за 500 грн на катера для ГУР

Цель акции – собрать 15 миллионов гривен на покупку катеров «Sea Force 1100».

Источник фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Донатеры имеют возможность получить «Porsche Panamera» за 500 грн на катера «Sea Force 1100» для спецназначенцев ГУР.

Как рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, каждый, кто пожертвует 500 гривен на катера, будет иметь шанс выиграть автомобиль. Больше вкладов – больше шансов.

Также для первых трех участников сбора, которые пожертвуют самые высокие взносы, предусмотрены памятные подарки.

Инициировали благотворительный сбор волонтеры и предприниматель и волонтер, который и пожертвовал собственный «Porsche Panamera S e-Hybrid» для благотворительного розыгрыша.

Цель акции – собрать 15 миллионов гривен на покупку катеров «Sea Force 1100».

«Действительно, спецназначенцам ГУР МО Украины сейчас очень нужны эти катера для успешного выполнения поставленных задач и уничтожения врагов», — отметил представитель спецслужбы Андрей Юсов.

Реквизиты Банки на странице ГУР – здесь.

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