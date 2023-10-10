Оправдывала вооруженную агрессию рф: в Киеве судили сотрудницу ЦНАП

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Оболонским районным судом г. Киева приговорена к 5 годам лишения свободы гражданка Украины, которая обвиняется в распространении информации об оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что будучи государственным служащим, сотрудником одного из районных в Киеве ЦНАП(ов), в социальной сети, с целью сокрытия собственных действительных данных, она создала страницу с использованием псевдонима.

С 24 февраля 2022 года, имея пророссийские взгляды, она, поддерживая преступные планы высшего руководства рф по осуществлению вооруженной агрессии против Украины, в социальной сети начала делать репосты публикаций относительно насильственной смены или свержения конституционного строя или до захвата государственной власти Украины, разжигала национальную рознь, распространяла материалы, в которых содержалась информация об оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

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