Зеленский прибыл с визитом в Румынию

Во время встречи стороны обсудят дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций и усиление украинской ПВО.

Фото: Associated Press

Во вторник, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом, в рамках которого обсудит с коллегой Клаусом Йоханнисом ряд вопросов. Об этом Глава государства сообщил в соцсетях.

«Прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также – за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить», - заявил он.

Также Зеленский добавил, что во время встречи обсудят дальнейшее взаимодействие, развитие авиационной и других оборонных коалиций, усиление украинской ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с нашими партнерами.

«Этот визит принесет пользу обоим нашим народам», - добавил Президент.

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