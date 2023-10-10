Зеленський прибув з візитом до Румунії

Під час зустрічі сторони обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та посилення української ППО.

Фото: Associated Press

У вівторок, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом, в рамках якого обговорить з колегою Клаусом Йоханнісом низку питань. Про це Глава держави повідомив у соцмережах.

«Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити», - заявив він.

Також Зеленський додав, що під час зустрічі обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.

«Цей візит принесе користь обом нашим народам», - додав Президент.

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