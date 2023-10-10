Посадовці повинні подати декларації за минулі роки до 31 січня 2024 року, - Президент підписав закон

До 31 січня 2024 року декларанти мають подати декларації за 2021-2022 роки, у тому числі для проведення спецперевірок.

10 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців (законопроект 9534).

Раніше ми детально описували його норми та ризики.

Відповідно до закону посадовці повинні подати електронні декларації за 2021-2022 роки до 31 січня 2024 року.

Відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК повинно забезпечити не пізніше 60 днів з дня набрання чинності Законом, тобто, до середини грудня.

До середини листопада НАЗК забезпечить приведення своїх актів, роз’яснень, методичних рекомендацій тощо у відповідність до нових норм, в тому числі в частині відбору декларацій для проведення їх повної перевірки та порядку проведення таких перевірок.

Кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за звітні періоди 2021-2022 років, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.

Законом також передбачено, що ті особи, які під час дії воєнного стану до набрання чинності Законом, вже подали декларації за 2021-2022 роки, мають право подати виправлені декларації за ці періоди. Для цього протягом 14 днів з дня набрання чинності Законом їм необхідно буде письмово звернутися до НАЗК з проханням забезпечити можливість подати виправлену декларацію. Після чого зазначені суб’єкти декларування зможуть упродовж 30 календарних днів (відлік починається з дня, наступного за днем одержання НАЗК відповідного звернення суб’єкта декларування) подати виправлені декларації за ці періоди.

Запускаються і механізми фінансового контролю. За допомогою логічного та арифметичного контролю буде розрахований показник рейтингу ризику кожної поданої декларації. Перевірки декларацій здійснюватимуться поступово після їх подачі з урахуванням оцінки ризиків.

Детальніше про норми нового закону можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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