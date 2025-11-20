  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження 8 суддів до Київщини, Одещини та Дніпропетровщини

19:42, 20 листопада 2025
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до Біляївського райсуду, Павлоградського міськрайонного суду та Ірпінського міського суду.
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила до розгляду питання про відрядження суддів до 3 судів.

Зокрема, до розгляду в засіданні ВККС призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Біляївського районного суду Одеської області – 2 суддів;
  • до Ірпінського міського суду Київської області – 3 суддів;
  • до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області – 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 17 грудня 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Відповідно до частини першої статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
  • у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

