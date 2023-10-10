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Чиновники должны подать декларации за прошлые годы до 31 января 2024 года, - Президент подписал закон

07:41, 10 октября 2023
До 31 января 2024 декларанты должны подать декларации за 2021-2022 годы, в том числе для проведения спецпроверок.
Чиновники должны подать декларации за прошлые годы до 31 января 2024 года, - Президент подписал закон
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10 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении электронного декларирования и открытии деклараций должностных лиц (законопроект 9534).

Раньше мы подробно описывали его нормы и риски.

В соответствии с законом, должностные лица должны подать электронные декларации за 2021-2022 годы до 31 января 2024 года.

Открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций НАПК должно обеспечить не позднее 60 дней со дня вступления в силу Закона, то есть до середины декабря.

До середины ноября НАПК обеспечит приведение своих актов, разъяснений, методических рекомендаций и т.д. в соответствие с новыми нормами, в том числе в части отбора деклараций для проведения их полной проверки и порядка проведения таких проверок.

Кампания декларирования за 2021-2022 годы продлится до 31 января 2024 года. К указанной дате декларанты должны подать декларации за отчетные периоды 2021-2022 годов, в том числе на проведение спецпроверок, кроме тех лиц, которые подали их добровольно ранее.

Законом также предусмотрено, что те лица, которые во время действия военного положения до вступления в силу Закона уже подали декларации за 2021-2022 годы, имеют право подать исправленные декларации за эти периоды. Для этого в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона им необходимо будет письменно обратиться в НАПК с просьбой обеспечить возможность подать исправленную декларацию. После чего указанные субъекты декларирования смогут в течение 30 календарных дней (отсчет начинается со дня, следующего за днем получения НАПК соответствующего обращения субъекта декларирования) подать исправленные декларации за эти периоды.

Запускаются и механизмы финансового контроля. С помощью логического и арифметического контроля будет рассчитан показатель рейтинга риска каждой декларации. Проверки деклараций будут производиться постепенно после их подачи с учетом оценки рисков.

Детальнее о нормах нового закона можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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