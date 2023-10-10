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Полиция в течение выходных проверила 671 заведение общественного питания

20:18, 10 октября 2023
На выходных правоохранители уделили внимание заведениям общественного питания.
Полиция в течение выходных проверила 671 заведение общественного питания
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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На выходных полицейские продолжили отработку всех районов города с целью обеспечения публичной безопасности и правопорядка. К патрулированию города были задействованы сотрудники районных управлений полиции, спецназначенцы, патрульные полицейские, а также представители ТРО и ТЦК.

Как рассказали в полиции, правоохранители круглосуточно в сотрудничестве с другими силовыми структурами патрулируют улицы города, выборочно проверяют лиц, следят за соблюдением ограничений комендантского часа.

Отдельно правоохранители уделяют внимание заведениям общественного питания, которым согласно Решению совета обороны города разрешено работать до 23:00.

«Полицейские проверили 671 заведение. В течение прошлых выходных нарушений со стороны администрации кафе, ресторанов и других развлекательных заведений не обнаружено», - говорится в сообщении.

Кроме того, за этот период полицейские раскрыли 18 преступлений, среди которых незаконные завладения транспортными средствами, кражи, хулиганства и незаконное обращение с оружием.

Также выявили двух человек, которые находились в розыске и составили 221 админматериал.

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