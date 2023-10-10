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Поліція протягом вихідних перевірила 671 заклад громадського харчування

20:18, 10 жовтня 2023
На вихідних правоохоронці приділили увагу закладам громадського харчування.
Поліція протягом вихідних перевірила 671 заклад громадського харчування
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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На вихідних поліцейські продовжили відпрацювання усіх районів міста з метою забезпечення публічної безпеки та правопорядку. До патрулювання міста були задіяні співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські, а також представники ТРО та ТЦК.

Як розповіли у поліції, правоохоронці цілодобово у співпраці з іншими силовими структурами патрулюють вулиці міста, вибірково перевіряють осіб, слідкують за дотриманням обмежень комендантської години.

Окремо правоохоронці приділяють увагу закладам громадського харчування, яким згідно Рішення ради оборони міста дозволено працювати до 23:00.

«Поліцейські перевірили 671 заклад. Впродовж минулих вихідних порушень з боку адміністрації кафе, ресторанів та інших розважальних закладів не виявлено», - сказано у повідомленні.

Крім того, за цей період поліцейські розкрили 18 злочинів, серед яких незаконні заволодіння транспортними засобами, крадіжки, хуліганства та незаконне поводженні зі зброєю.

Також виявили двох осіб, які перебували в розшуку та склали 221 адмінматеріал.

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