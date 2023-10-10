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  1. В Україні

Виправдовувала збройну агресію рф: у Києві засуджено співробітницю ЦНАП

11:25, 10 жовтня 2023
Жінку засудили до 5 років позбавлення волі.
Виправдовувала збройну агресію рф: у Києві засуджено співробітницю ЦНАП
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Оболонським районним судом м. Києва засуджено до 5 років позбавлення волі громадянку України, яка обвинувачується у розповсюдженні інформації про виправдовування збройної агресії рф проти України у соціальній мережі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Зазначається, що будучи державним службовцем, співробітником одного із районних у м. Києві ЦНАП(ів), в соціальній мережі, з метою приховування власних дійсних даних, вона створила сторінку з використанням псевдоніму.

З 24 лютого 2022 року, маючи проросійські погляди, вона, підтримуючи злочинні плани вищого керівництва рф щодо здійснення збройної агресії проти України, у соціальній мережі почала здійснювати репости публікацій щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади України, розпалювала національну ворожнечу, розповсюджувала матеріали, у яких містилась інформація про виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

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