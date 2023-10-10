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Серед донатерів розіграють «Porsche Panamera» за 500 грн на катери для ГУР

13:31, 10 жовтня 2023
Мета акції — зібрати 15 мільйонів гривень на купівлю катерів «Sea Force 1100».
Серед донатерів розіграють «Porsche Panamera» за 500 грн на катери для ГУР
Джерело фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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Донатери мають змогу отримати «Porsche Panamera» за 500 грн на катери «Sea Force 1100» для спецпризначенців ГУР.

Як розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, кожен, хто пожертвує 500 гривень на катери, матиме шанс виграти автівку. Більше внесків — більше шансів.

Також для перших трьох учасників збору, які пожертвують найвищі внески, передбачені пам’ятні подарунки.

Ініціювали благодійний збір волонтери та підприємець і волонтер, який і пожертвував власний «Porsche Panamera S e-Hybrid» для благодійного розіграшу.

Мета акції — зібрати 15 мільйонів гривень на купівлю катерів «Sea Force 1100».

«Справді, спецпризначенцям ГУР МО України зараз дуже потрібні ці катери для успішного виконання поставлених завдань та знищення ворогів», — зазначив представник спецслужби Андрій Юсов.

Реквізити Банки на сторінці ГУР - тут

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