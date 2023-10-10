У мера Мукачева Андрія Балоги проводять обшуки: подробиці

Обшуки у Андрія Балоги проводять НАБУ та СБУ.

Джерело фото: Віталій Глагола

У вівторок, 10 жовтня, у міського голови Мукачева Андрія Балоги НАБУ та СБУ проводять обшуки. Про це повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо у коментарі «Суспільному».

У виданні додають, що детальну інформацію речниця пообіцяла надати пізніше.

В свою чергу журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

«За інформацією моїх джерел в НАБУ — сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі — майже 100 000 000 гривень. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту», — написав Віталій Глагола у соцмережах.

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