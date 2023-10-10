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  1. В Україні

У мера Мукачева Андрія Балоги проводять обшуки: подробиці

11:34, 10 жовтня 2023
Обшуки у Андрія Балоги проводять НАБУ та СБУ.
У мера Мукачева Андрія Балоги проводять обшуки: подробиці
Джерело фото: Віталій Глагола
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У вівторок, 10 жовтня, у міського голови Мукачева Андрія Балоги НАБУ та СБУ проводять обшуки. Про це повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо у коментарі «Суспільному».

У виданні додають, що детальну інформацію речниця пообіцяла надати пізніше.

В свою чергу журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

«За інформацією моїх джерел в НАБУ — сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі — майже 100 000 000 гривень. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту», — написав Віталій Глагола у соцмережах.

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