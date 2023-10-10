Обшуки у мера Мукачево Балоги: йдеться про справу з можливими збитками у майже 100 млн

СБУ повідомила, що проводиться серія обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді.

Фото: СБУ

Як ми писали, 10 жовтня у мера Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги проводять обшуки. Служба безпеки України повідомила, що проводиться серія обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді.

Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

СБУ зазначає, що, за попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.

Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради.

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