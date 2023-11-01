СБУ проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва, — ЗМІ

1 листопада СБУ прийшла з обшуками до Ужгородської міської ради.

Фото: Віталій Глагола

У середу, 1 листопада, Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Закарпатської області Богдана Андріїва. Також обшуки відбуваються у будівлі Ужгородської міської ради. Про це пишуть закарпатські ЗМІ з посиланням на місцевого журналіста Віталія Глагола.

За його інформацією, Службою Безпеки документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

Наразі інших деталей та офіційної інформації щодо обшуків немає.

Нагадаємо, що раніше у мера Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги проводили обшуки.

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