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  1. В Україні

СБУ проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва, — ЗМІ

11:59, 1 листопада 2023
1 листопада СБУ прийшла з обшуками до Ужгородської міської ради.
СБУ проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва, — ЗМІ
Фото: Віталій Глагола
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У середу, 1 листопада, Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Закарпатської області Богдана Андріїва. Також обшуки відбуваються у будівлі Ужгородської міської ради. Про це пишуть закарпатські ЗМІ з посиланням на місцевого журналіста Віталія Глагола.

За його інформацією, Службою Безпеки документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України.

Наразі інших деталей та офіційної інформації щодо обшуків немає. 

Нагадаємо, що раніше у мера Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги проводили обшуки.

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