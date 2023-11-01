Укрпочта ввела в обращение почтовую марку Железные люди

«Укрпочта» представила почтовую марку «Железные люди», входящую в серию «Героические профессии».

В среду, 1 ноября, Укрпочта представила новую марку "Героические профессии. Железные люди", посвященную работникам Укрзализныци. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Сегодня мы запускаем марку в серии "Героические профессии", посвященную нашим инфраструктурным собратьям - работникам Укрзализныци", - сказал он.

Он подчеркнул, что работники Укрзализныци проявили огромную отвагу и преданность своей работе, особенно в условиях войны. Железнодорожники уже с первых дней конфликта использовали свою инфраструктуру для эвакуации миллионов людей из зон обстрелов и доставки миллионов тонн грузов. Игорь Смелянский считает, что им стоит выразить благодарность и признание за этот важный вклад в благосостояние и безопасность Украины.

Почтовый блок "Героические профессии. Железные люди" входит в серию "Героические профессии", которая посвящена людям разных специальностей, которые работают на благо Украины. Ранее в рамках этой серии была представлена марка "Воины света. Воины добра", посвященная работникам украинских коммунальных служб. Новая марка "Железные люди" является еще одним символом благодарности и поддержки для тех, кто работает на пользу Украины в это трудное время.

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