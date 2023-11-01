Незаконный выезд уклонистов за границу: СБУ и ГБР проводят обыски у подельников депутата

По данным следствия, депутат организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» якобы волонтеров.

Фото: СБУ

Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводят обыски у сообщников народного депутата, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, депутат организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить «нужных людей» в систему «Шлях» якобы волонтеров.

Задокументировано, что таким образом ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены.

СБУ сообщает, что часть документов, необходимых для побега «клиентов» за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.

Правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где находится приемная нардепа.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.

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