Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию по порядку отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, видео

Галина Юровская обратила внимание на конкурсные основы отбора кандидатур на должность судьи КСУ, требования к судье, порядок назначения и обретения судьей полномочий, а также рассказала об организационной структуре Суда и его составе.

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела видео-лекцию на тему: «Порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины: новеллы правового регулирования».

Во время лекции судья обратила внимание на особенности формирования Суда, конкурсные основы отбора кандидатур на должность судьи Суда, требования к судье, порядок назначения и обретения судьей полномочий, а также рассказала об организационной структуре Суда и его составе.

Докладчица сообщила о законодательных актах, регулирующих деятельность органа конституционной юрисдикции, предоставила сравнительную характеристику тех изменений, которые были внесены в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", начиная с 1992 года.

Галина Юровская проинформировала слушателей о выдержках из выводов Венецианской Комиссии, в которых Комиссия отмечает важность такого института как Конституционный Суд. В одной из таких выдержек Венецианская Комиссия отметила: «…создание Конституционного Суда является катализатором в обществе, переходящем к демократии, защите прав человека и верховенству права. Кроме защиты индивидуальных прав, определенных Конституцией, Суд обеспечивает соблюдение органами государственной власти своих полномочий в рамках Конституции и разрешает конфликты между ними» (2009 г.).

Речь шла также и о Заключении, которое предоставила Венецианская Комиссия по проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе» (16-17 декабря 2022 года), и о том рекомендации, которые высказала Комиссия в настоящем Заключении.

Особое внимание судья уделила отдельным предписаниям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», определяющих порядок назначения члена совещательной группы экспертов, в частности сообщила о формировании состава совещательной группы экспертов, требованиях к его членам и другое.

Ранее сообщалось, что в КСУ претендует два народных депутата от фракции «Слуга народа».

Также Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов.

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