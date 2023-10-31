В КСУ претендует два народных депутата от фракции «Слуга народа»

Комитет 2 ноября рассмотрит документы кандидатов на должности судей Конституционного Суда, среди которых народные депутаты Украины от «Слуги народа».

2 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрит поданные документы от лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины. Он будет устанавливать их соответствие определенным Конституцией требованиям и принимать решение о допуске или недопуске к конкурсному отбору.

Среди списка – народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Копыленко, член ЦИК Александра Кармаза, судьи – в том числе судья Большой Палаты Верховного Суда Сергей Мартев, а также ряд ученых.

Всего по квоте Верховной Рады – три вакансии. Комитет может обратиться кандидатам с предложением предоставить пояснения относительно документов, если их содержание является противоречивым.

Далее Комитет в течение трех дней после принятия решения о допуске кандидата к конкурсному отбору передает документы кандидата в Аппарат Верховной Рады для организации проведения специальной проверки, а также копии таких документов в Совещательную группу экспертов для оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов и предоставления списка оцененных кандидатов в должность судьи КСУ.

Аппарат Верховной Рады после получения информации о результатах специальной проверки готовит и передает комитету и Совещательной группе экспертов справку о результатах спецпроверки.

В случае установления по результатам специальной проверки сведений о кандидате, не отвечающих определенным законом требованиям для занятия должности, участие такого кандидата в конкурсном отборе считается прекращенным.

Напомним, что конкурсный отбор состоится по новым правилам – кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов, в которой решающий голос имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.

Ниже приводим полный список кандидатов по квоте парламента.

Войнаровский Николай Николаевич – председатель Николаевского районного суда Николаевской области

Ризнык Сергей Васильевич – проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству Львовского национального университета имени Ивана Франко

Бойко Андрей Михайлович – экс-член Высшего совета правосудия (2015-2019), профессор Киево-Могилянской академии

Каминская Наталья Васильевна – профессор Национального авиационного университета, в 2020-2023 – главный консультант в Институте законодательства Верховной Рады (ныне – Исследовательская служба)

Мартев Сергей Юрьевич – судья Большой Палаты Верховного Суда (избран от КГС ВС)

Радутный Александр Эдуардович – адвокат, член Ученого совета Института прокуратуры и уголовной юстиции НЮУ имени Ярослава Мудрого

Цимбалистый Тарас Олегович – прокурор отдела представительства интересов государства по вопросам государственной и коммунальной собственности второго управления Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генерального прокурора

Рогатюк Игорь Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Учебно-научного гуманитарного института Национальной академии Службы безопасности Украины (ранее работал в Национальной академии прокуратуры)

Варишко Петр Васильевич – военнослужащий ВСУ, член Совета адвокатов Киевской области

Кириченко Юлия Николаевна – член правления Центра политико-правовых реформ, старший юрист ООО, занимается предпринимательской деятельностью в сфере права

Титикало Роман Сергеевич – адвокат, ассистент кафедры менеджмента здравоохранения Института последипломного образования НМУ имени Богомольца

Щербанюк Оксана Владимировна – заведующая кафедрой процессуального права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, профессор юридического факультета Вильнюсского университета (Литва) по совместительству

Денисенко Наталья Николаевна – с августа 1998 принята на работу в Секретариат Конституционного Суда Украины на должность главного консультанта научно-аналитического отдела Управления правовой экспертизы, с 2016 года – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований в КСУ

Андрейчук Любомир Викторович – судья Хозяйственного суда Закарпатской области, осуществляет преподавательскую деятельность в Ужгородском национальном университете

Яроменок Роман Александрович – старший детектив НАБУ

Кваша Оксана Александровна – ученый секретарь Института государства и права имени В. Н. Корецкого НАН Украины

Корунчак Лариса Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института НУ «Одесская юридическая академия»

Павлиш Павел Васильевич – заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики («Слуга народа»). До этого работал на разных должностях на предприятиях (юрисконсульт ООО «Авто-Электромаш», ОДО «Херсонский электромеханический завод» и т.п.).

Назаров Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО)

Музыка Максим Васильевич – судья Хозяйственного суда Хмельницкой области

Копыленко Александр Любимович – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству («Слуга народа»)

Водяников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник Программы поддержки Украины ОБСЕ

Любченко Павел Николаевич – главный научный сотрудник Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины

Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

Савчин Михаил Васильевич – директор НИИ сравнительного публичного права и международного права Ужгородского национального университета

Шинкарь Татьяна Игоревна – судья Восьмого апелляционного административного суда

Барабаш Юрий Григорьевич – академик-секретарь отделения государственно-правовых наук и международного права Национальной академии правовых наук Украины

Клименко Кирилл Олегович – экс-доцент кафедры международных отношений и общественных наук в Национальном университете биоресурсов и природопользования

Кармаза Александра Александровна – член Центральной избирательной комиссии.

Автор: Наталья Мамченко

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