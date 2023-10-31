Во Львове прекратили нелегальную работу двух покерных клубов

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли покерные столы, колоды карт, фишки, компьютерную технику, клубные карты, денежные средства, черновые записи, документацию и другие вещи.

Детективы Львовского Территориального управления Бюро экономической безопасности прекратили деятельность подпольных клубов покера, которые маскировали свою работу под турниры по спортивному покеру. Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

В ведомстве отмечают, что фигуранты проводили кэш-игры на деньги с взиманием платы с игрока.

В рамках уголовного производства по факту незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр проведены обыски в 2 арендованных нежилых помещениях.

«Во время обысков детективы изъяли покерные столы, колоды карт, фишки, компьютерную технику, клубные карты, денежные средства, черновые записи, документацию и другие вещи, имеющие доказательное значение. Стоимость изъятого – около 1,3 млн грн», - говорится в сообщении.