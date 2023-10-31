У Львові припинили нелегальну роботу двох покерних клубів

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили покерні столи, колоди карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію та інші речі.

Детективи Львівського Територіального управління Бюро економічної безпеки припинили діяльність підпільних покерних клубів, які маскували свою роботу під турніри зі спортивного покеру. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

У відомстві зазначають, що фігуранти проводили кеш-ігри на гроші зі стягненням плати з гравця.

У рамках кримінального провадження за фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор проведено обшуки у 2 орендованих нежитлових приміщеннях.

«Під час обшуків детективи вилучили покерні столи, колоди карт, фішки, комп’ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення. Вартість вилученого – близько 1,3 млн грн», - сказано у повідомленні.