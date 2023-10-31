«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

Черговий неприємний для судової влади інцидент днями стався у Львові.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Шевченківського районного суду міста Львова Оксана Федорова (до 2015 року була суддею Ворошиловського районного суду Донецька), 18 жовтня в судовому засіданні під її головуванням зафіксовано випадок некоректної поведінки адвоката.

Суддя розповіла, що у неї на розгляді перебуває цивільна справа про стягнення коштів за невчасне виконання грошового зобов’язання.

Під час процедури встановлення осіб у підготовчому засіданні адвокат надав суду лише посвідчення адвоката. Втім, як зазначила Оксана Федорова, у розумінні Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», посвідчення адвоката не відноситься до документа, що посвідчує особу.

Про це суддя Оксана Федорова повідомила адвокату та зазначила про необхідність дотримання порядку встановлення особи.

Однак, адвокат «в грубій, зухвалій формі» відповів судді, що оскільки вона «приїхала з Донецьку та встановлює свої порядки щодо встановлення особи», то Оксані Федоровій «не місце на Західній Україні». Також адвокат додав, що таким суддям, як Оксана Федорова, взагалі «не місце в судовій системі».

Наостанок розлючений адвокат закликав суддю «збирати речі та їхати до себе».

У відповідь Оксана Федорова, яка була здивована заявами адвоката, викликала у судове засідання співробітників судової охорони. У супроводі судових охоронців адвокат у підсумку покинув приміщення.

«На моє переконання протиправні дії адвоката направлені на відверту публічну неповагу до суду, яка пов'язана з морально - психологічним тиском направленим на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, за що передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 161 КК України», - повідомила Оксана Федорова у Раду правосуддя.

Також суддя додала, що незважаючи на неприємний інцидент, суд все ж постановив ухвалу про закриття підготовчого засідання та призначив справу до розгляду.

Тепер оцінку подіям у Шевченківському райсуді Львова має надати Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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