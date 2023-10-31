Погрожувала українцям сибірськими концтаборами: СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній

Чичеріна закликала військових Сил оборони здаватися у полон рф, а також погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка підтримує збройну агресію рф проти України.

За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових ЗСУ здаватися у рашистський полон. Крім того, погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Також після теракту в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.

Чичеріній повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

СБУ нагадує, що у березні 2022 року Чичеріна незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями ККУ:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Їй загрожує довічне позбавлення волі.

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