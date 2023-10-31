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  1. В Украине

Угрожала украинцам сибирскими концлагерями: СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной

13:40, 31 октября 2023
Чичерина призывала военных сил обороны сдаваться в плен рф, а также угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.
Угрожала украинцам сибирскими концлагерями: СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной
Фото: СБУ
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Служба безопасности сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию рф против Украины.

По данным следствия, в преддверии 2023 года она опубликовала на Ютуб-канале видеообращение, где призвала военных ВСУ сдаваться в плен. Кроме того, угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.

Также после теракта в Еленовке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков.

Такую агитацию она сопровождала «лозунгами», в которых оправдывала временную оккупацию части Украины.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу рф.

Чичериной сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

СБУ напоминает, что в марте 2022 года Чичерина незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.

Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям УК:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Ей грозит пожизненное лишение свободы.

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