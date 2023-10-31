Угрожала украинцам сибирскими концлагерями: СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной

Служба безопасности сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию рф против Украины.
По данным следствия, в преддверии 2023 года она опубликовала на Ютуб-канале видеообращение, где призвала военных ВСУ сдаваться в плен. Кроме того, угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.
Также после теракта в Еленовке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков.
Такую агитацию она сопровождала «лозунгами», в которых оправдывала временную оккупацию части Украины.
Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу рф.
Чичериной сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);
ст. 436 (пропаганда войны);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
СБУ напоминает, что в марте 2022 года Чичерина незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.
Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям УК:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).
Ей грозит пожизненное лишение свободы.
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