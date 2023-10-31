Высший совет правосудия решил уволить трех судей в отставку

ВСП уволил трех судей в отставку.

Во вторник, 31 октября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрено материалы относительно увольнения судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Попревича Виктора Михайловича – с должности судьи Приморского районного суда города Одессы;

Лисовскую Елену Владимировну – с должности судьи Деснянского районного суда города Киеве;

Вишара Игоря Юрьевича – с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области.

Также мы писали, что Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября.

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