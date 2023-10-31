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  1. Суд інфо

Вища ради правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у відставку

13:12, 31 жовтня 2023
ВРП звільнила трьох суддів у відставку.
Вища ради правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у відставку
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У вівторок, 31 жовтня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Попревича Віктора Михайловича – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси;

Лісовську Олену Володимирівну – з посади судді Деснянського районного суду міста Києва;

Вишара Ігоря Юрійовича – з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада.

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